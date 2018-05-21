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Авиация прекратила работы по тушению пожара на бывшем полигоне в Пугачеве
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Авиация прекратила работы по тушению пожара на бывшем полигоне в Пугачеве 

ТАСС 1 час назад
Фото: Интерновости.Ру
ИЖЕВСК, 21 мая. /ТАСС/. Авиация МЧС прекратила работы по тушению пожара на бывшем полигоне в поселке Пугачево, с задымлением продолжают бороться наземные силы. Об этом в понедельник ТАСС сообщила и. о. руководителя пресс-службы ГУ МЧС РФ по Удмуртии Вероника Митрофанова.
"Авиация уже не работает: вчера прекратили вылеты, сейчас там наземные силы", — сказала собеседница агентства.
По ее словам, наземная группировка на месте происшествия продолжает проливать отдельные очаги задымления, кроме того, ведется патрулирование территории.
По данным МЧС РФ, накануне в течение суток вертолет Ми-8 МЧС России провел 23 слива, сбросив 115 тыс. литров воды. Сейчас по состоянию на 06:00 мск не потушены два очага на площади 100 кв. м.
Пожар на территории бывшего военного полигона в Малопургинском районе Удмуртии западнее населенного пункта Пугачево возник в минувшую среду. Была проведена эвакуация населения находящегося поблизости военного городка. В 08:49 мск 17 мая пожар локализован на площади 300 га. В тушении пожара были задействованы вертолет Ми-8 и самолет Бе-200, а также группировка сил и средств в количестве 223 человек, 50 единиц техники, включая один пожарный поезд. В пятницу власти Удмуртской республики сняли режим ЧС в поселке Пугачево в связи с нормализацией обстановки. Все жители бывшего военного городка вернулись в свои квартиры, ранее эвакуированные дети из санатория «Юськи» начали возвращаться в санаторий, в местной школе возобновился учебный процесс.
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