Авиация прекратила работы по тушению пожара на бывшем полигоне в Пугачеве

ИЖЕВСК , 21 мая. / ТАСС /. Авиация МЧС прекратила работы по тушению пожара на бывшем полигоне в поселке Пугачево, с задымлением продолжают бороться наземные силы. Об этом в понедельник ТАСС сообщила и. о. руководителя пресс-службы ГУ МЧС РФ по Удмуртии Вероника Митрофанова.

"Авиация уже не работает: вчера прекратили вылеты, сейчас там наземные силы", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, наземная группировка на месте происшествия продолжает проливать отдельные очаги задымления, кроме того, ведется патрулирование территории.

По данным МЧС РФ, накануне в течение суток вертолет Ми-8 МЧС России провел 23 слива, сбросив 115 тыс. литров воды. Сейчас по состоянию на 06:00 мск не потушены два очага на площади 100 кв. м.