В России 17 населенных пунктов остаются подтопленными паводком

ТАСС , 16 мая. Подтопленными паводком остаются 17 населенных пунктов в нескольких регионах России . Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"На территории РФ остаются подтопленными 17 населенных пунктов, 92 жилых дома, в которых проживают 320 человек, включая 93 детей, 451 приусадебный участок, 20 низководных мостов и 16 участков автодорог. Подтопленных объектов экономики нет", — сказали в пресс-службе министерства.

Из-за подтопления мостов и дорог от сообщения отрезаны 35 населенных пунктов, к которым организовано 17 лодочных переправ, местные жители обеспечены всем необходимым.

"В течение суток вернулись в свои дома 352 человека, в том числе 100 детей. Отселены 656 человек, в том числе 186 детей, которые отказались от проживания в пунктах временного размещения и убыли к родственникам и знакомым", — отметили в МЧС

Ведутся круглосуточные замеры уровней воды на гидропостах и космический мониторинг, применяются беспилотники. Все это позволяет моделировать развитие половодья с учетом населенных пунктов и рельефа местности. К ликвидации последствий привлечены более 1 тыс. человек и 270 единиц техники, в том числе 106 плавсредств, добавили в министерстве.