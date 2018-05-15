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Паводки отрезали 35 населенных пунктов в четырех регионах России
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Паводки отрезали 35 населенных пунктов в четырех регионах России 

РИА Новости 33 минуты назад
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Тридцать пять населенных пунктов на территории четырех регионов трех федеральных округов страны остаются отрезанными из-за подтопления паводковыми водами мостов и автомобильных дорог, сообщает во вторник МЧС России.
"В результате подтопления мостов и участков автодорог оказались отрезанными 35 населенных пунктов (Костромская, Нижегородская, Рязанская и Свердловская области), к которым организованы 17 лодочных переправ", — говорится в сообщении.
Уточняется, что всего на территории РФ сейчас подтоплены 22 низководных моста и 18 участков автомобильных дорог. Из опасных зон отселены 1008 человек.
По данным МЧС РФ, к ликвидации последствий подтоплений привлечены более тысячи человек и 270 единиц техники, в том числе 102 плавсредства.
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