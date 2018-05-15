Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Астане

Два землетрясения произошли в Астане во вторник 15 мая. В 07:25 (04:25 по московскому времени) зафиксирована магнитуда 5,1. Об этом сообщил комитет по ЧС МВД Казахстана.

По информации ведомства, эпицентр первого землетрясения расположен на территории Китая , в 378 километрах от Алматы, оно прошло в 04:22 (01:22 по московскому времени) с магнитудой 4,0. Эпицентр второго землетрясения находится в Тарбагатайском районе Казахстана , в 637 километрах от столицы.

По статистике, в год на земле происходит тысяча землетрясений с магнитудой 5,0-5,9. Самое сильное зарегистрированное землетрясение произошло в Чили в 1960 году. По оценкам сейсмологов, магнитуда Канамори составляла 9,5.

Плохая погода на территории земли Нижняя Саксония стала причиной эвакуации около пяти тысяч посетителей музыкального фестиваля под открытым небом Seaside Festival, который должен был состояться в немецком Аурихе.