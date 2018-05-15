В регионах России за сутки потушили почти 200 природных пожаров

ВЛАДИВОСТОК , 15 мая — РИА Новости . Лесопожарные силы за сутки потушили 192 пожара в регионах России , еще 46 продолжают полыхать, сообщает ФБУ «Авиалесоохрана».

"За прошедшие сутки в России лесопожарными силами и привлеченными лицами ликвидировано 192 лесных пожара на площади 66 276 гектаров. На 00.00 мск 15 мая на территории РФ действовало 46 лесных пожаров на площади 20 273 гектара", — говорится в сообщении.