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В регионах России за сутки потушили почти 200 природных пожаров
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В регионах России за сутки потушили почти 200 природных пожаров 

РИА Новости 20 минут назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 15 мая — РИА Новости. Лесопожарные силы за сутки потушили 192 пожара в регионах России, еще 46 продолжают полыхать, сообщает ФБУ «Авиалесоохрана».
"За прошедшие сутки в России лесопожарными силами и привлеченными лицами ликвидировано 192 лесных пожара на площади 66 276 гектаров. На 00.00 мск 15 мая на территории РФ действовало 46 лесных пожаров на площади 20 273 гектара", — говорится в сообщении.
Среди них — по 9 в Забайкальском и Хабаровском краях, 8 — в Челябинской области, по одному — в Свердловской области, Республике Тыва, Курганской области, Ленинградской области, в ЕАО, также в Свердловской области горел один пожар на землях обороны и безопасности. Пять пожаров действовали в Красноярском крае, 4 — в Республике Башкортостан, 3 — в Иркутской области, 2 — в Бурятии.
На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда в Хабаровском крае горят три пожара, их не тушат, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.
Режим ЧС действует на всей территории Забайкальского края и Амурской области. Особый противопожарный режим введен в 37 регионах страны.
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