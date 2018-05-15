Два человека погибли при пожаре в частном жилом доме в Астрахани

АСТРАХАНЬ , 15 мая. / ТАСС /. Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в частном жилом доме в Советском районе Астрахани, огнем охвачено 60 кв. м, известно о двух погибших, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального МЧС.

"В Советском районе Астрахани по улице Симферопольская, 22 произошло загорание жилого частного дома на площади 60 кв. м. На месте от МЧС работают две единицы техники и семь человек личного состава. Предварительно, известно о двух погибших, это взрослые, их личности устанавливаются", — сказали в пресс-службе.

В ней отметили, что угрозы распространения огня нет. Причины пожара устанавливаются.