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Два человека погибли при пожаре в частном жилом доме в Астрахани
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Два человека погибли при пожаре в частном жилом доме в Астрахани 

ТАСС 22 минуты назад
Фото: Вестник Кавказа
АСТРАХАНЬ, 15 мая. /ТАСС/. Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в частном жилом доме в Советском районе Астрахани, огнем охвачено 60 кв. м, известно о двух погибших, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального МЧС.
"В Советском районе Астрахани по улице Симферопольская, 22 произошло загорание жилого частного дома на площади 60 кв. м. На месте от МЧС работают две единицы техники и семь человек личного состава. Предварительно, известно о двух погибших, это взрослые, их личности устанавливаются", — сказали в пресс-службе.
В ней отметили, что угрозы распространения огня нет. Причины пожара устанавливаются.
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