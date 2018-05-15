В Казахстане произошло сильное землетрясение

По информации сейсмологов, эпицентр землетрясения располагался в 637 километрах на северо-восток от Алма-Аты.

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