Спасатели потушили пожар в доме в ЮВАО, унесший жизнь одного москвича

В результате пожара в квартире на Ставропольской улице в районе Люблино на юго-востоке столицы погиб один человек.

Как передает агентство городских новостей «Москва», рано утром во вторник, 15 мая, в квартире девятиэтажного дома в ЮВАО произошло возгорание.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС обнаружили тело одного погибшего, при этом спасателям удалось вывести из пожара еще двух человек.

В настоящее время возгорание на площади 25 квадратных метров полностью потушено. Обстоятельства случившегося выясняются.