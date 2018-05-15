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Спасатели потушили пожар в доме в ЮВАО, унесший жизнь одного москвича
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Спасатели потушили пожар в доме в ЮВАО, унесший жизнь одного москвича 

ИД «Собеседник» 1 час назад
В результате пожара в квартире на Ставропольской улице в районе Люблино на юго-востоке столицы погиб один человек.
Как передает агентство городских новостей «Москва», рано утром во вторник, 15 мая, в квартире девятиэтажного дома в ЮВАО произошло возгорание.
Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС обнаружили тело одного погибшего, при этом спасателям удалось вывести из пожара еще двух человек.
В настоящее время возгорание на площади 25 квадратных метров полностью потушено. Обстоятельства случившегося выясняются.
ИД «Собеседник»: последние новости
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