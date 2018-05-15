Ещё
Парк авиакомпании «Ямал» пополнил новый самолет Sukhoi Superjet 100
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Парк авиакомпании «Ямал» пополнил новый самолет Sukhoi Superjet 100 

ТАСС 1 час назад
Фото: ГТРК "Ямал"
МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Парк авиакомпании «Ямал» пополнился еще одним самолетом Sukhoi Superjet 100. Об этом во вторник сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
"Сегодня очередное воздушное судно Sukhoi Superjet 100 с регистрационным номером RA-89088 было передано авиакомпании «Ямал». Борт совершил перелет из аэропорта «Жуковский» на базу авиакомпании в аэропорту «Рощино» города Тюмень. Самолет планируется эксплуатировать на всех направлениях авиакомпании «Ямал», — сообщили в департаменте.
На сегодняшний день в парке авиакомпании уже 15 самолетов этого типа. «Ямал» является вторым по величине парка после "Аэрофлота" эксплуатантом самолетов этого типа. Всего авиакомпания должна получить от Государственной транспортной лизинговой компании 25 таких машин", — уточнили в департаменте.
Sukhoi Superjet 100 — российский ближнемагистральный пассажирский самолет, разработанный компанией «Гражданские самолеты Сухого». Максимальная вместимость — 103 места. Версия Long Range (SSJ 100 LR) имеет дальность полета более 4 тыс. км. Для своей скоростной категории «С» (крейсерская скорость — 830 км/ч, максимальная — 860 км/ч) самолет может садиться на весьма короткую полосу — 1700 м.
Авиакомпания «Ямал» — основной перевозчик в ЯНАО, выполняет регулярные и чартерные рейсы по городам России и в другие страны. Парк авиакомпании состоит большей частью из самолетов Sukhoi Superjet 100, Airbus A320-200, 321, а также Canadair CL-600.
ТАСС: последние новости
СМИ: в Кривом Роге из-за обвала породы на шахте погиб горняк Вулкан Эбеко на Парамушире выбросил пепел на 2,5 км Два человека погибли при пожаре в частном жилом доме в Астрахани
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер муж Аллегровой17
«Суперуказ» Путина потребует резких перемен196
Пока вы спали: кто назначил предателя России141
Иллюзия разврата14
Новые нацпроекты возложат на плечи пожилых россиян477
Видео
01:00
Франция вернула Севастополь Украине
В мире Украина
01:00
Новые нацпроекты возложат на плечи пожилых россиян
Экономика
01:50
Рогозину найдут новую работу
Политика Люди
11:58
Умер муж Аллегровой
Шоу-бизнес
00:59
Галкин показал «хоум-видео»
Шоу-бизнес
00:20
Лидера националистов оштрафовали за драку в честь Гитлера
Криминал Происшествия
03:26
Победительница «Евровидения» отказалась приехать в Россию
Шоу-бизнес
00:46
Следствие отпустило Малобродского
Общество
22:19
Чем охрана Путина оказалась лучше охраны Нетаньяху
В мире Статьи
04:12
Путин рассказал о работе с Собчаком
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение