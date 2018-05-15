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В России пройдут 140 мероприятий в рамках перекрестных годов с Японией
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В России пройдут 140 мероприятий в рамках перекрестных годов с Японией 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 15 мая — РИА Новости. Около 140 мероприятий пройдут в России в рамках перекрестных «Года Японии в России» и «Года России в Японии», сообщил журналистам генеральный консул Японии во Владивостоке Касаи Тацухико.
"По всей России провели 180 (мероприятий), и еще остаются где-то 140", — сказал генконсул.
Он отметил, что мероприятия в рамках перекрестного года стартовали с сентября 2017 года и пройдут до июня 2019-го. В консульском округе, который включает Приморье, Камчатку и Колыму, прошло уже 46 мероприятий, планируется еще 46.
Генконсул уточнил, что среди них — заход в начале июня во Владивосток японского учебного парусного судна «Кайомару», фестиваль японского кино, концерты и мастер-классы.
Во время визита президента России Владимира Путина в Японию в декабре 2016 года лидеры двух стран пришли к решению о проведении «Года Японии в России» и «Года России в Японии». В рамках «Года Японии в России» пройдут масштабные мероприятия, которые охватывают политику, экономику, культуру, науку, образование, молодежный обмен, спорт, обмен опытом.
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