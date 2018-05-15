В России пройдут 140 мероприятий в рамках перекрестных годов с Японией

"По всей России провели 180 (мероприятий), и еще остаются где-то 140", — сказал генконсул.

Он отметил, что мероприятия в рамках перекрестного года стартовали с сентября 2017 года и пройдут до июня 2019-го. В консульском округе, который включает Приморье, Камчатку и Колыму, прошло уже 46 мероприятий, планируется еще 46.

Генконсул уточнил, что среди них — заход в начале июня во Владивосток японского учебного парусного судна «Кайомару», фестиваль японского кино, концерты и мастер-классы.