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Военные экологи рекультивируют территорию острова Большой Шантар в Охотском море
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Военные экологи рекультивируют территорию острова Большой Шантар в Охотском море 

ТАСС 56 минут назад
МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Военные экологи летом ликвидируют около 20 разрушенных сооружений и рекультивируют около 1,5 тыс. кв метров территории на острове Большой Шантар в Охотском море. Об этом сообщил журналистам во вторник начальник пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) полковник Александр Гордеев.
"В Восточном военном округе началось формирование сводного экологического подразделения, которое летом текущем году продолжит работы на острове Большой Шантар.
Проведение работ на острове Большой Шантар спланировано до конца августа текущего года", — сообщил Гордеев.
В частности, военные экологи будут собирать и резать крупный металлолом и спрессуют более 50 тонн пустых бочек. Личный состав и оборудование планируется доставить в конце июля вертолетами армейской авиации.
Шантарские острова — архипелаг общей площадью 2,5 тыс. кв километров у входа в Удскую губу, Тугурский залив и Залив Академии. Сейчас здесь никто не живет, кроме сотрудников метеостанции, но на крупных островах остались заброшенные военные городки и поселки советских времен, скопилось много металлолома, оставленного военными и гражданскими организациями. В 2016 году была организована рабочая экспедиция на Шантарские острова, на самом большом нашли около 2 тыс. металлических бочек и несколько единиц техники, подлежащих утилизации.
Большой Шантар — самый крупный остров Шантарского архипелага, с 1999 года вместе с другими входит в государственный природный заказник «Шантарские острова». Здесь обитают 240 видов птиц, 30 из которых занесены в Красную книгу России. На острове расположены лежбища краснокнижных тюленей — сивуча и ларги. Вблизи архипелага регулярно замечают гренландских китов.
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