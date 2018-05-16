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В затопленные районы Якутии из Красноярска направили 25 спасателей
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В затопленные районы Якутии из Красноярска направили 25 спасателей 

ТАСС 1 час назад
Фото: News.ru
МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Более 20 спасателей из Сибирского центра МЧС направлены в Якутию для помощи в ликвидации паводка. Об этом в среду на брифинге, посвященном паводковой ситуации в регионе, сообщил журналистам руководитель Главного управления МЧС России по республике Саха (Якутия) Павел Гарин.
"В среду из Красноярска дополнительно прибывают 25 спасателей из Сибирского центра МЧС", — сказал он.
По словам Гарина, в регионе работает около 100 спасателей из двух дальневосточных регионов.
По данным пресс-службы регионального управления МЧС, предоставленным на 10:14 по местному времени (04:14 мск) на реке Амга остаются подтопленными четыре населенных пункта: Мырыла Чурапчинского района, Дайа-Амгата, Харбалах и Чимнайы Таттинского района. Всего подтоплены 295 дворовых территорий с населением 625 человек. Все жильцы заблаговременно отселены по родственникам и знакомым.
Всего, по данным властей, от паводка в Якутии пострадали 824 подворий, 424 жилых дома.
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