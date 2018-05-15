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Во Владивостоке из-за проводки произошел пожар в многоквартирном доме
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Во Владивостоке из-за проводки произошел пожар в многоквартирном доме 

Primpress 55 минут назад
Фото: Primpress
В понедельник, 14 мая, в 14.53 в пожарно-спасательную службу Владивостока поступило сообщение о пожаре в квартире дома, расположенного на улице Сельской, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.
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