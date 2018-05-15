В Якутске введен режим ЧС из-за угрозы паводка 

Режим ЧС муниципального характера введен в Якутске, сообщил глава города Айсен Николаев. По его словам, сейчас уровни воды в Табаге критические — подтопило ряд дворов. Развернуты пункты временного размещения. Из Капитоновского дома-интерната для престарелых и инвалидов в Якутске перевезено 46 проживающих в другие дома-интернаты. Ранее режим ЧС был объявлен в трех районах Якутии. Из-за большой воды пострадали 11 населённых пунктов, под угрозой подтопления еще несколько поселков. Правительство республики Саха для ликвидации последствий паводка создало финансовый резерв в размере более 120 миллионов рублей.