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Пожар в квартире на юго-востоке Москвы ликвидирован
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Пожар в квартире на юго-востоке Москвы ликвидирован 

Агентство «Москва» 47 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Пожарные потушили возгорание в квартире в столичном районе Люблино. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу.
«Пожар площадью 25 кв. м в квартире по адресу: ул. Ставропольская, д. 54, корп. 2, ликвидирован», — сказал собеседник агентства.
Ранее источник в экстренных службах сообщил Агентству «Москва», что возгорание по указанному адресу произошло в квартире на шестом этаже девятиэтажного здания. В результате пожара погиб один человек.
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