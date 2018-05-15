Пожар в квартире на юго-востоке Москвы ликвидирован

Пожарные потушили возгорание в квартире в столичном районе Люблино. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу.

«Пожар площадью 25 кв. м в квартире по адресу: ул. Ставропольская, д. 54, корп. 2, ликвидирован», — сказал собеседник агентства.