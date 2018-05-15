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Один человек погиб при пожаре на юго-востоке Москвы
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Один человек погиб при пожаре на юго-востоке Москвы 

Вечерняя Москва 38 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Тело погибшего спасатели обнаружили в ходе тушения огня.
В одном из домов района Люблино вспыхнул пожар, распространившийся на более чем 20 квадратных метров. Прибывшие на место спасатели в ходе тушения возгорания обнаружили погибшего человека.
— В девятиэтажном жилом здании по адресу: улица Ставропольская, дом 54, корпус 2, произошел пожар в квартире на шестом этаже. Обнаружено тело погибшего, — сообщил агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.
Как сообщили агентству в городском управления МЧС, площадь пожара составила 25 квадратных метров.
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