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Вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на 10 км
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Вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на 10 км 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Владимир Войчук
Расположенный на Камчатке вулкан Ключевский выбросил столб пепла на высоту 10 километров над уровнем моря, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Камчатского филиала Геофизической службы РАН.
"Вулкан Ключевской активизировался 25 апреля. С тех пор выбросы пепла на нем происходят постоянно, в зависимости от их интенсивности меняется высота столба. В настоящее время она достигла 10 километров", — говорится в сообщении.
Как отмечается, также изменилось направление пеплового шлейфа — теперь он дрейфует в восточном направлении.
По данным агентства, пеплопадов в населенных пунктах Камчатского края не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что на Камчатке вулкан Карымский выбросил столб пепла на высоту три километра над уровнем моря.
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