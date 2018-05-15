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Сильный ливень на юге Кыргызстана затопил десятки домов
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Сильный ливень на юге Кыргызстана затопил десятки домов 

Мир24 17 минут назад
Юг Кыргызстана утонул в селевых потоках. Сильный ливень затопил десятки домов и сельхозугодий, передает «МИР 24».
Грязевые потоки смели все на своем пути, в регионе объявлено чрезвычайное положение. Затоплены девять сел и город Исфану. Природная стихия разрушила мосты и заблокировала движение на дорогах. Сейчас спасатели ведут аварийно-восстановительные работы.
Напомним, накануне в Казахстане, в предгорьях недалеко от Алматы, сильные дожди вызвали сход селя объемом в 800 кубометров. Жертв и пострадавших, к счастью, удалось избежать.
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