Сильный ливень на юге Кыргызстана затопил десятки домов

Юг Кыргызстана утонул в селевых потоках. Сильный ливень затопил десятки домов и сельхозугодий, передает «МИР 24».

Грязевые потоки смели все на своем пути, в регионе объявлено чрезвычайное положение. Затоплены девять сел и город Исфану. Природная стихия разрушила мосты и заблокировала движение на дорогах. Сейчас спасатели ведут аварийно-восстановительные работы.

Напомним, накануне в Казахстане , в предгорьях недалеко от Алматы, сильные дожди вызвали сход селя объемом в 800 кубометров. Жертв и пострадавших, к счастью, удалось избежать.

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