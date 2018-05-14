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В подмосковном Дзержинском загорелся мебельный центр
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В подмосковном Дзержинском загорелся мебельный центр
Москва24
41 минуту назад
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Фото:
Москва24
Предположительно очаг пожара находится на техническом этаже, передает телеканал
Москва
24.
По словам очевидцев, сильное задымление наблюдается на девятом этаже. Отмечается, что всех людей из здания эвакуировали.
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