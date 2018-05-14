В подмосковном Дзержинском загорелся мебельный центр

Предположительно очаг пожара находится на техническом этаже, передает телеканал Москва 24.

По словам очевидцев, сильное задымление наблюдается на девятом этаже. Отмечается, что всех людей из здания эвакуировали.