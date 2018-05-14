Возгорание произошло в гипермаркете мебели «Интерьер Plaza» в Дзержинском

«Возгорание произошло в административном здании по адресу: ул. Энергетиков, 14а. В здании горят коробки с люстрами на девятом этаже. В настоящее время идет ликвидация возгорания», — пояснили в ведомстве.

По словам представителя МЧС, в момент возникновения задымления в здании находился только охранник. Пострадавших в результате пожара нет.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области уточнили, что к тушению пожара привлечены четыре единицы техники и 15 человек.

По данным источника Агентства «Москва» в экстренных службах, возгорание произошло в гипермаркете мебели «Интерьер Plaza».