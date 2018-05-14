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Возгорание произошло в гипермаркете мебели «Интерьер Plaza» в Дзержинском
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Возгорание произошло в гипермаркете мебели «Интерьер Plaza» в Дзержинском 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: ТВ Центр
В административном здании в подмосковном Дзержинском произошло возгорание, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в МЧС по Центральному федеральному округу.
«Возгорание произошло в административном здании по адресу: ул. Энергетиков, 14а. В здании горят коробки с люстрами на девятом этаже. В настоящее время идет ликвидация возгорания», — пояснили в ведомстве.
По словам представителя МЧС, в момент возникновения задымления в здании находился только охранник. Пострадавших в результате пожара нет.
В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области уточнили, что к тушению пожара привлечены четыре единицы техники и 15 человек.
По данным источника Агентства «Москва» в экстренных службах, возгорание произошло в гипермаркете мебели «Интерьер Plaza».
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