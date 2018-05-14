Горит мебельный центр в подмосковном Дзержинске

По предварительной информации очаг пожара расположен на техническом этаже.

В понедельник, 14 мая, стало известно о возгорании в мебельном центре, который располагается в подмосковном городе Дзержинск . Об этом сообщил источник в экстренных службах.

Отмечается, что сильное задымление наблюдается на 9, техническом, этаже. Открытого горения нет.

В региональном ГУ МЧС факт вызова в торговый центр подтвердили.

— Сильное задымление, со слов охраны и очевидцев, происходит на девятом, техническом, этаже, открытого горения нет, сообщили в ведомстве.

В настоящее время к месту пожара направлены спасатели. Пострадавших нет.