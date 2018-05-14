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Число жертв столкновений в Секторе Газа достигло 52
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Число жертв столкновений в Секторе Газа достигло 52 

РИА Новости 44 минуты назад
РИА НОВОСТИ: ЧИСЛО ЖЕРТВ СТОЛКНОВЕНИЙ В СЕКТОРЕ ГАЗА ДОСТИГЛО 52, БОЛЕЕ 2,4 ТЫС РАНЕНЫ — ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МИНЗДРАВА
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