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Число жертв столкновений в Секторе Газа достигло 52
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Число жертв столкновений в Секторе Газа достигло 52
РИА Новости
44 минуты назад
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РИА НОВОСТИ
: ЧИСЛО ЖЕРТВ СТОЛКНОВЕНИЙ В СЕКТОРЕ ГАЗА ДОСТИГЛО 52, БОЛЕЕ 2,4 ТЫС РАНЕНЫ — ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
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