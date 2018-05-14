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Площадь пожара в Молжаниновском составила 300 кв. метров
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Площадь пожара в Молжаниновском составила 300 кв. метров 

Управа района Молжаниновский города Москвы 46 минут назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
За минувшую неделю в округе произошло 2 пожара и 5 возгораний. Один из пожарных расчетов выезжал в район Молжаниновский. Как сообщили в пресс-службе МЧС по САО, чрезвычайное происшествие произошло возле дома № 196 на Новосходненском шоссе.
— Возле дома полыхала трава. Ветер быстро раздул огонь, в результате чего общая площадь возгорания увеличилась до 300 кв. метров, — отметил собеседник издания. — В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал.
Прибывшие на место происшествия спасатели боролись с огнем около часа. Причины пожара устанавливаются. По словам специалистов, одна из основных версий — поджог. (то)
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