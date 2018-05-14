Площадь пожара в Молжаниновском составила 300 кв. метров

За минувшую неделю в округе произошло 2 пожара и 5 возгораний. Один из пожарных расчетов выезжал в район Молжаниновский. Как сообщили в пресс-службе МЧС по САО, чрезвычайное происшествие произошло возле дома № 196 на Новосходненском шоссе.

— Возле дома полыхала трава. Ветер быстро раздул огонь, в результате чего общая площадь возгорания увеличилась до 300 кв. метров, — отметил собеседник издания. — В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал.

Прибывшие на место происшествия спасатели боролись с огнем около часа. Причины пожара устанавливаются. По словам специалистов, одна из основных версий — поджог. (то)