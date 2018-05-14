Ещё
В районе ДОК полыхает трава: МЧС прямо сейчас тушат пламя
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В районе ДОК полыхает трава: МЧС прямо сейчас тушат пламя 

72.ru 14 мая 2018
Фото: 72.ru
Очевидцы сообщают о крупном столбе дыма, который поднимается с района ДОК в Тюмени. Сотрудники МЧС уже выехали на место. — Подразделения отправлены на место возгорания. Тем сейчас горит трава, — рассказали в пресс-службе ведомства. Что стало причиной пожара и каковы масштабы, пока не сообщается. Подробности будут известны после того, как пожарные прибудут на место. Это первое крупное возгорание травы в Тюмени в этом году. За майские праздники на территории Тюменской области произошло 13 лесных пожаров. От огня пострадали 162 гектара лесов и полей. В регионе с 29 апреля действует особый пожароопасный режим. С этого дня жителям и гостям региона запрещено посещать леса, разводить костры, сжигать сухую траву и мусор. За нарушение режима тюменцев могут оштрафовать на крупную сумму.
72.ru: последние новости
В Тюмени 12-летний мальчик умер после удаления аппендицита Многодетной тюменке, найденной в Ираке, грозит пожизненный срок за причастность к террористам В отпуск на одну зарплату: 10 стран, куда тюменцы могут съездить этим летом и не разориться
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крымский мост помешает проходу Шестого флота США»776
Лавров назвал кощунством слова посла Израиля723
В РФ решат вопрос повышения пенсионного возраста380
Канада осудила открытие Крымского моста435
РФ отреагировала на призыв взорвать Крымский мост161
Видео
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
03:21
«Не заставим себя ждать с ответом»
Политика Статьи
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
01:15
Пассажира вышвырнули из автобуса в Барнауле
Происшествия Общество
00:50
Президент Туркмении полюбовался затопленной столицей
СНГ В мире
00:38
В РФ ответили на призыв бомбить Крымский мост
Политика
01:22
Лепсу запретили въезд в Израиль
Шоу-бизнес Ближний Восток
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
03:51
В США выбрали лучший российский истребитель
Армия Оружие
01:10
Хирург заступился за «Ночных волков»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение