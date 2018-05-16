Ещё
В Ярославле ликвидировали пожар на складе лакокрасочной продукции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ярославле ликвидировали пожар на складе лакокрасочной продукции 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: © РИА Новости / Николай Хижняк
ВОРОНЕЖ, 16 мая — РИА Новости. Пожарные потушили возгорание на складе лакокрасочной продукции в промышленной зоне Ярославля, сообщает в среду главное управление МЧС по региону.
Ранее сообщалось, что информация о пожаре на складе лакокрасочной продукции по улице Промышленная поступила спасателям в 18.15 мск вторника. Площадь возгорания составила около 1 тысячи квадратных метров. В тушении пожара были задействованы более ста человек и 23 единицы техники. Локализация возгорания была объявлена в 19.44 мск.
"В 02.05 мск объявлена полная ликвидация. Есть пострадавшие", — говорится в сообщении.
РИА Новости: последние новости
В Казахстане произошло сильное землетрясение На Гавайях объявили красный уровень тревоги из-за извергающегося вулкана Более 1200 возгораний сухой травы зафиксировали в Подмосковье в 2018 году
Комментарии  Ещё 32 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам разрешат выборочно платить за ЖКХ80
Россиян заставили есть отдельно в итальянской гостинице449
Открытие Крымского моста возмутило Европу1198
РФ дала ответ США по Крымскому мосту452
Захарова ответила отчаявшемуся Киеву про Крымский мост88
Видео
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
10:30
Названа дата старта «Северного потока — 2»
Экономика
00:28
«Кровопийцы» запугали жителей Воронежа
Общество Происшествия
01:03
РФ дала ответ США по Крымскому мосту
Политика
10:48
Захарова ответила отчаявшемуся Киеву про Крымский мост
Политика
02:30
Снос «Зимней вишни» сорван
Пожары Происшествия
05:05
Леве из «Би-2» внезапно стало плохо
Шоу-бизнес
01:10
Лобовое стекло самолёта загорелось в полете
Общество Происшествия
01:15
Лоза ополчился на Самойлову
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение