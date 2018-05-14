Флориде угрожает торнадо

Американские синоптики предупреждают о сильном дожде и грозах, которые могут привести к наводнениям в районах Палм-Бич-Гарденс, Веллингтон и Роял-Палм-Бич. На данный момент уже выпало около трёх дюймов осадков.

Также было выпущено предупреждение о том, что сильная гроза может добраться до прибрежных районов от пляжа Ривьева до Теквеста. Жителям сообщили о возможном шторме и цунами, передаёт Palm Beach Daily News.

Издание отмечает, что тропический циклон, который уже принёс во Флориду, большое количество осадков, может спровоцировать торнадо.