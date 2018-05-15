Трассу «Сортавала» начнут ремонтировать уже в этом месяце

Капитальный ремонт участка федеральной автодороги А-121 «Сортавала» от Лосево до Плодового в Приозерском районе Ленобласти начнется уже в мае. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Так, по сообщению ведомства, в ходе капитального ремонта на участке трассы А-121 общей протяженностью 23 км, будут заменены водопропускные трубы, уложено новое асфальтобетонное покрытие, выполнено устройство водосброса, укрепление откосов и насыпей.

На время проведения работ на участке трассы введут ограничение скорости и реверсивное движение. Завершатся работы в декабре 2018 года.