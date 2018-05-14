Ещё
Китай планирует начать поставки самолета-амфибии AG600 к 2022 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай планирует начать поставки самолета-амфибии AG600 к 2022 году 

Вечерняя Москва 43 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Самолет может взлетать и садиться как на обычных аэродромах, так и на водной поверхности.
Китай начнет поставки крупнейшего в мире самолета-амфибии AG600 к 2022 году.
В 2021 году конструкторы проекта рассчитывают получить сертификат летной годности.
В июле 2018 года самолет совершит первый взлет с водной поверхности.
Сообщается, что новое воздушное судно может развивать скорость до 500 километров в час с дальностью полета до 4,5 тысяч километров. Самолет может находится в воздухе до 12 часов, передает «Инфореактор».
Вечерняя Москва: последние новости
На острове Ява объявлена эвакуация из-за извержения вулкана Мерапи Два человека погибли при крушении самолета в Ирландии При взрыве в Индонезии погибли семь человек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Казалось, Путин искренне зол на меня»86
Песков: дедлайн Медведева приближается55
Гордон пожалел о победе СССР в ВОВ301
Кобзон отказался открывать Крымский мост64
Украина наказала Сурганову11
Видео
01:01
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Общество
00:40
«И что с этим Крымом делать?»
Украина Статьи
00:38
Кобзон отказался открывать Крымский мост
Шоу-бизнес
04:31
Песков: дедлайн Медведева приближается
Политика
00:16
Победительница Евровидения упала с лестницы
Шоу-бизнес
00:24
«Казалось, Путин искренне зол на меня»
Политика Статьи
01:17
Гордон пожалел о победе СССР в ВОВ
Украина В мире
03:55
Кудрин согласился на важный пост
Политика Экономика
00:04
Смартфон взорвался под руками мастера
Происшествия Общество
Опубликовано видео о работе ССК МО РФ
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение