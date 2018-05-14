Китай планирует начать поставки самолета-амфибии AG600 к 2022 году

Самолет может взлетать и садиться как на обычных аэродромах, так и на водной поверхности.

Китай начнет поставки крупнейшего в мире самолета-амфибии AG600 к 2022 году.

В 2021 году конструкторы проекта рассчитывают получить сертификат летной годности.

В июле 2018 года самолет совершит первый взлет с водной поверхности.

Сообщается, что новое воздушное судно может развивать скорость до 500 километров в час с дальностью полета до 4,5 тысяч километров. Самолет может находится в воздухе до 12 часов, передает «Инфореактор».