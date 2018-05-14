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Сильные дожди привели к сходу селя недалеко от Алматы
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Сильные дожди привели к сходу селя недалеко от Алматы 

Мир24 49 минут назад
В Казахстане, в предгорьях недалеко от Алматы, сильные дожди вызвали сход селя объемом в 800 кубометров. Об этом сообщает «МИР 24» со ссылкой на агентство «Интерфакс». Жертв и пострадавших нет.
«Селевая масса перекрыла автодорогу местного значения, ведущую к детскому лагерю, продолжает течь по асфальту. Жертв и разрушений нет. Личный состав и крупногабаритная техника ГУ «Казселезащита» проводят работы по устранению последствий», — сказано в сообщении пресс-службы Комитета по ЧС МВД РК.
В конце минувшей недели спасатели спрогнозировали селевую опасность в некоторых районах Узбекистана. Она сохранится в течение ближайших дней в предгорных и горных районах страны.
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