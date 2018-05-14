Ми-8 вылетел в Челябинскую область для борьбы с крупным степным пожаром

По данным космического мониторинга, в Челябинской области действуют 63 пала сухой травы. Это самое большое количество степных пожаров на территории от Урала до Дальнего Востока, отметили в ведомстве. Ветреная и сухая погода способствует распространению огня, однако эвакуация местных жителей пока не требуется.

"Из Екатеринбурга в Челябинскую область передислоцируется вертолёт Ми-8 МЧС России для участия в ликвидации степного пожара в Пластовском районе. По оперативным данным, сухая трава горит на площади около 600 гектаров. При переменном ветре, установившемся в регионе, возникает угроза распространения огня в направлении населённых пунктов", — сказал собеседник агентства.

Вертолёт СРЦ МЧС доставит спасателей в зону крупного пала и поможет ликвидировать возгорание с воздуха, так как ближайший водоём находится в восьми километрах от места пожара.

Борьбу с огнём ведут представители местного лесхоза и пожарно-спасательные подразделения МЧС общей численностью 83 человека. Также к тушению пожара привлечены все ближайшие подразделения регионального главка МЧС — ещё около 200 специалистов, говорится в сообщении.