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В Челябинской области закрыли трассу из-за задымления
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В Челябинской области закрыли трассу из-за задымления 

Газета.Ru 17 минут назад
Администрация Челябинской области сообщила о перекрытии движения автотранспорта по части трассы Южноуральск-Магнитогорск в связи с сильным дымом лесных пожаров, передает РИА «Новости».
"Главное управление МЧС России по Челябинской области информирует, что с 15.00 (13.00 мск) 14 мая введено временное прекращение движения транспортных средств по автомобильной дороге Южноуральск-Магнитогорск с 1 по 81 километр в связи с неблагоприятными погодными условиями (образование пожара, задымленность)", — сообщили в ГУ МЧС по региону.
Ориентировочное время возобновления движения, по словам представителей МЧС — 13.00 мск 15 мая.
На данный момент в Челябинской области действуют 63 пала сухой травы, однако эвакуация местных жителей, по данным МЧС, пока не требуется, хотя ветер и сухая погода способствуют распространению огня.
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