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В Челябинской области открылась автотрасса, закрытая из-за лесных пожаров
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В Челябинской области открылась автотрасса, закрытая из-за лесных пожаров 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
ЧЕЛЯБИНСК, 15 мая — РИА Новости. Движение автотранспорта по части трассы Южноуральск-Магнитогорск, закрытое с 13.00 мск понедельника из-за сильных лесных пожаров, возобновилось, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.
Как сообщал пресс-центр, временное прекращение движения транспортных средств по автомобильной дороге Южноуральск-Магнитогорск с 1 по 81 километр вводилось с 15.00 (13.00 мск) 14 мая в связи с неблагоприятными погодными условиями (образование пожара, задымленность).
"Главное управление МЧС России по Челябинской области информирует, что с 23.00 (21.00 мск) 14 мая снято временное прекращение движения транспортных средств по автодороге Южноуральск-Магнитогорск с 1 по 81 километр", — говорится в сообщении.
МЧС региона напоминает, что, оказавшись на трассе в затруднительном положении, нужно звонить по номеру экстренных служб 101.
Пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС сообщала, что, по данным космического мониторинга, в Челябинской области действуют 63 пала сухой травы. Ветреная и сухая погода способствует распространению огня, однако эвакуация местных жителей пока не требуется. По оперативным данным, сухая трава горит на площади около 600 гектаров.
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