В Челябинской области открылась автотрасса, закрытая из-за лесных пожаров

Как сообщал пресс-центр, временное прекращение движения транспортных средств по автомобильной дороге Южноуральск-Магнитогорск с 1 по 81 километр вводилось с 15.00 (13.00 мск) 14 мая в связи с неблагоприятными погодными условиями (образование пожара, задымленность).

"Главное управление МЧС России по Челябинской области информирует, что с 23.00 (21.00 мск) 14 мая снято временное прекращение движения транспортных средств по автодороге Южноуральск-Магнитогорск с 1 по 81 километр", — говорится в сообщении.

МЧС региона напоминает, что, оказавшись на трассе в затруднительном положении, нужно звонить по номеру экстренных служб 101.

Пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС сообщала, что, по данным космического мониторинга, в Челябинской области действуют 63 пала сухой травы. Ветреная и сухая погода способствует распространению огня, однако эвакуация местных жителей пока не требуется. По оперативным данным, сухая трава горит на площади около 600 гектаров.