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В рязанском поселке на пожаре погибли два человека
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В рязанском поселке на пожаре погибли два человека 

Новости Рязани 1 час назад
Фото: Новости Рязани
В ночь на понедельник, 14 мая, в Милославском районе Рязанской области произошел пожар с пострадавшими. Об этом сообщает издание «Новости Рязани» со ссылкой на региональное Управление МЧС.
По данным спасательного ведомства, ЧП случилось во втором часу ночи в поселке Центральный, где загорелся жилой двухэтажный кирпичный дом. На тушение пожара выезжали пять единиц техники и 15 огнеборцев. Жилище получило частичные повреждения. По предварительной информации, при пожаре погибли два человека: мужчина 1977 г.р. и женщина 1953 г.р. Причина произошедшего устанавливается.
Под утро в Рязанской области произошел еще один пожар. В Старожиловском районе, в деревне Хрущево, полностью сгорел жилой деревянный дом. К счастью, обошлось без пострадавших. Пожар потушен силами двух пожарных расчетов ГПС.
Фото: 62.mchs.gov.ru
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