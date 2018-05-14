В рязанском поселке на пожаре погибли два человека

В ночь на понедельник, 14 мая, в Милославском районе Рязанской области произошел пожар с пострадавшими. Об этом сообщает издание «Новости Рязани» со ссылкой на региональное Управление МЧС.

По данным спасательного ведомства, ЧП случилось во втором часу ночи в поселке Центральный, где загорелся жилой двухэтажный кирпичный дом. На тушение пожара выезжали пять единиц техники и 15 огнеборцев. Жилище получило частичные повреждения. По предварительной информации, при пожаре погибли два человека: мужчина 1977 г.р. и женщина 1953 г.р. Причина произошедшего устанавливается.

Под утро в Рязанской области произошел еще один пожар. В Старожиловском районе, в деревне Хрущево, полностью сгорел жилой деревянный дом. К счастью, обошлось без пострадавших. Пожар потушен силами двух пожарных расчетов ГПС.

Фото: 62.mchs.gov.ru