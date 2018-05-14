Уровень воды в реке Вятке поднялся до +463 см от нулевого поста: пик паводка ожидается 15-16 мая

За выходные уровень воды в реке Вятке вырос на 14 см.

Подтоплено несколько дворовых территорий и приусадебных участков в микрорайонах КМДК, Дымково и Красной Звезды. В поселке Широковском подтоплено 8 дворов и затоплена дорога.

Уровень воды над дорожным полотном в среднем — 15 см, на самых низких участках — до 90 см. Ни в один дом вода пока не зашла.

В подтопленных территориях организован ежедневный объезд дворов. Жителей информируют об уровне воды и о готовности всех служб предоставить необходимую помощь в связи с прохождением паводка.

На данный момент никто с просьбами о помощи не обратился.

По прогнозам, 15-16 мая паводок достигнет своего пика, поднявшись еще на несколько сантиметров, а затем вода начнет спадать.