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Уровень воды в реке Вятке поднялся до +463 см от нулевого поста: пик паводка ожидается 15-16 мая
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Уровень воды в реке Вятке поднялся до +463 см от нулевого поста: пик паводка ожидается 15-16 мая 

Vyatka-grad.ru 31 минуту назад
Фото: Vyatka-grad.ru
За выходные уровень воды в реке Вятке вырос на 14 см.
Подтоплено несколько дворовых территорий и приусадебных участков в микрорайонах КМДК, Дымково и Красной Звезды. В поселке Широковском подтоплено 8 дворов и затоплена дорога.
Уровень воды над дорожным полотном в среднем — 15 см, на самых низких участках — до 90 см. Ни в один дом вода пока не зашла.
В подтопленных территориях организован ежедневный объезд дворов. Жителей информируют об уровне воды и о готовности всех служб предоставить необходимую помощь в связи с прохождением паводка.
На данный момент никто с просьбами о помощи не обратился.
По прогнозам, 15-16 мая паводок достигнет своего пика, поднявшись еще на несколько сантиметров, а затем вода начнет спадать.
Фото — gtrk-vyatka.ru
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