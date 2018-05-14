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Срочно: Девять человек погибли при давке на юго-востоке Бангладеш
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Срочно: Девять человек погибли при давке на юго-востоке Бангладеш
ИА Синьхуа
1 час назад
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Дакка
, 14 мая /
Синьхуа
/ — По меньшей мере девять человек погибли
при давке в районе Читтагонг, примерно в 242 км к юго-востоку от столицы
Бангладеш
Дакки. Об этом сообщила местная полиция. —0—
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