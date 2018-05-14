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В Японии предупредили об опасности из-за извержения вулкана Симмоэ
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В Японии предупредили об опасности из-за извержения вулкана Симмоэ 

РИА Новости 24 минуты назад
ТОКИО, 14 мая — РИА Новости. Власти Японии предупредили об опасности приближения к кратеру вулкана Симмоэ на юго-западе страны в радиусе трех километров в связи с очередным его извержением в понедельник днем, сообщает японская метеорологическая служба.
По ее данным, во время извержения произошел выброс дыма и пепла на высоту 3,3 тысячи метров, которые сносит ветром в юго-восточном направлении. В районе вулкана объявлена также угроза схода пирокластического потока.
Как сообщалось ранее, вулкан Симмоэ проснулся в начале марта, и извергался также в прошлом году.
Вулкан Симмоэ принадлежит горной цепи Кирисима на границе префектур Миядзаки и Кагосима.
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