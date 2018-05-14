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Самолет китайской авиакомпании совершил экстренную посадку из-за разбившегося в кабине пилотов стекла, никто из пассажиров не пострадал
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Самолет китайской авиакомпании совершил экстренную посадку из-за разбившегося в кабине пилотов стекла, никто из пассажиров не пострадал 

ИА Синьхуа 1 час назад
Чунцин, 14 мая /Синьхуа/ — Самолет китайской авиакомпании «Сычуаньские авиалинии», выполнявший рейс 3U8633 Чунцин — Лхаса, из-за технических неполадок совершил вынужденную посадку в аэропорту Чэнду.
Как сообщили в Управлении гражданской авиации КНР, самолет A319 совершил аварийную посадку из-за того, что в кабине пилотов разбилось стекло.
По информации, никто из пассажиров не пострадал, однако во время выполнения экстренной посадки травмы получили второй пилот и еще один член экипажа.
В авиакомпании сообщили, что будет проведено расследование причин аварии.
Самолет приземлился в Чэнду в 7:46 утра. На его борту находились 119 пассажиров и девять членов экипажа. Авиакомпания организовала для пассажиров другой рейс в Лхасу. -0-
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