Самолет китайской авиакомпании совершил экстренную посадку из-за разбившегося в кабине пилотов стекла, никто из пассажиров не пострадал

Чунцин , 14 мая / Синьхуа / — Самолет китайской авиакомпании «Сычуаньские авиалинии», выполнявший рейс 3U8633 Чунцин — Лхаса, из-за технических неполадок совершил вынужденную посадку в аэропорту Чэнду

Как сообщили в Управлении гражданской авиации КНР, самолет A319 совершил аварийную посадку из-за того, что в кабине пилотов разбилось стекло.

По информации, никто из пассажиров не пострадал, однако во время выполнения экстренной посадки травмы получили второй пилот и еще один член экипажа.

В авиакомпании сообщили, что будет проведено расследование причин аварии.

Самолет приземлился в Чэнду в 7:46 утра. На его борту находились 119 пассажиров и девять членов экипажа. Авиакомпания организовала для пассажиров другой рейс в Лхасу. -0-