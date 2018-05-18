МЧС предупредило жителей Башкирии о штормовом ветре и грозе 19 мая 

Сегодня, 18 мая, ГУ МЧС России по Республике Башкортостан предупредило местных жителей о штормовом ветре, сообщает «Инфореактор».
Согласно данным ФГБУ «Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Башкортостан», 19 мая в регионе местами ожидаются грозы и усиление ветра 15-20 м/с с порывами до 25 метров в секунду.
Сотрудники МЧС рекомендует местным жителям и гостям региона соблюдать правила безопасности и ПДД. В частности, скоростной режим. Также людей просят избегать мест рядом шаткими конструкциями, деревьями и рекламными щитами.