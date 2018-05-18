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МЧС предупредило о граде, грозовом дожде и сильном ветре в столичном регионе в ближайшие часы
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МЧС предупредило о граде, грозовом дожде и сильном ветре в столичном регионе в ближайшие часы 

Агентство «Москва» 33 минуты назад
Сильный дождь, град, гроза и ветер с порывами до 17 м/с ожидаются в Москве и Подмосковье и ближайшие часы, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по столице.
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1-3 часа местами по территории города Москвы и Московской области с сохранением в вечерние и ночные часы 19 мая ожидается гроза, дождь, местами сильный, в отдельных районах град при грозе усиление ветра с порывами 12-17 м/с», — говорится в сообщении.
В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеоявлениями МЧС рекомендует гражданам быть осторожными и внимательными.
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