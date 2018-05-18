МЧС предупредило о граде, грозовом дожде и сильном ветре в столичном регионе в ближайшие часы

Агентство «Москва»: последние новости

Более 3 тыс. дорог планируют отремонтировать в Подмосковье до конца года

Пассажиропоток аэропорта Внуково вырос в апреле на 19,4% - до 1,5 млн человек

Поджигателей травы в Подмосковье будут ловить с помощью мобильного приложения