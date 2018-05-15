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В Якутии эвакуируют пациентов интерната для престарелых
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В Якутии эвакуируют пациентов интерната для престарелых 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: Newsru.com
ХАБАРОВСК, 15 мая — РИА Новости. Началась заблаговременная эвакуация пациентов из Капитоновского дома-интерната для престарелых и инвалидов под Якутском, где из-за ледохода прогнозируется подъем воды в реке Лена, сообщается на сайте правительства республики Саха (Якутия).
В понедельник глава МЧС РФ Владимир Пучков сообщил, что из-за паводка в Якутии вводится режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Из берегов из-за ледохода вышли несколько рек. Подтоплено семь населенных пунктов в нескольких районах республики, в зоне подтопления более 1,5 тысячи человек.
"Проводятся плановые мероприятия по заблаговременной эвакуации Капитоновского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Перевезено 46 проживающих в другие дома — интернаты…Проведена проверка оповещения и даны инструкции персоналу при возникновении чрезвычайной ситуации", — говорится в сообщении.
Как сообщается на сайте правительства, активная фаза ледохода на реке Лена проходит на территории Хангаласского района и города Якутска. В связи с образованием затора льда выше населенного пункта Кангалассы в ближайшие сутки прогнозируется повышение уровней у Якутска с достижением отметки 650 — 700 сантиметров с подтоплением пойменной части. У Якутска уровень воды составляет 620 сантиметров при критическом 990 сантиметров, у Кангалассы 706 сантиметров, при критическом 1000 сантиметров.
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