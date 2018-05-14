На комиссии у полпреда СФО Сергея Меняйло озвучили прогноз по паводку. Есть вероятность, что в конце мая Новосибирскую область затопит.
Начальник департамента Росгидромета по Сибирскому Федеральному округу Александр Гритчин поделился результатами наблюдений в горах Алтая. На Семинском перевале (высота 1700 м) до сих пор лежит снег, обильно выпавший в горах в марте-апреле. Таять он начнет как раз в конце мая.
Одновременно синоптики прогнозируют на конец мая жаркую погоду с обильными ливнями. Таким образом, первая волна паводка наложится на вторую. Если в конце мая будет плюс 25, то мы получим ситуацию, аналогичную 2014 году, когда от наводнения пострадали десятки людей в Алтайском крае, а в Новосибирской области оказались подтопленными сотни дачных участков.