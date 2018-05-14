Если будет теплый май, то Новосибирскую область затопит — синоптики

АиФ-Новосибирск: последние новости

В колледже Барабинска НСО ученик выстрелил в согруппника и погиб сам

Жара будет, но не везде. Какое лето ожидают в Сибири?

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