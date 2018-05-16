Завершен ремонт выбранных на портале «Добродел» 11 участков дорог в Подмосковье

Подмосковье завершился ремонт 11 участков дорог по голосованию на портале «Добродел», сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«ГБУ «Мосавтодор» и подрядные организации проводят масштабный ремонт участков автодорог, за которые проголосовали жители на портале «Добродел». Работы по устройству асфальтобетонного покрытия уже выполнены на 11 региональных автодорогах», — приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игоря Трескова

Уточняется, что замена асфальтобетонного покрытия завершилась в Высоковске , где отремонтирована ул. Владыкина с 0 км по 0,8 км; в Серпуховском районе, в рабочем пос. Оболенск на кольцевой развязке с 0 км по 0,2 км; в Подольске на дороге «ММК-Толбино» с 0 км по 0,6 км; в Воскресенском районе на участке «Соболево-Цюрупа-Конобеево-Барановское-Левычино» с 0 км по 1,4 км. Ремонт завершился также в Егорьевске на автодороге «Егорьевск-Кукшево» с 0 км по 1,5 км, в Коломне на ул. Астахова (участок 3) с 0,2 км по 1 км, в Орехово-Зуево на дороге «Орехово-Зуево-Федорово-Красная Дубрава-Демихово» с 2,9 км по 4,3 км, в Луховицах на дороге «Луховицы-Зарайск-Д-1» с 0 км по 0,4 км, в Озерах на участке «Коломна-Озеры-Большое Уварово» с 0,5 км по 2,5 км, в Раменском районе на участке «Раменское-Донино-Рыбхоз» с 0 км по 1,7 км, в Раменском на ул. Электрификации с 0,8 км по 1,7 км. На данный момент здесь ведутся работы по устройству обочин.

В настоящее время работы по фрезерованию и устройству дорожного полотна проводятся на более чем 20 участках в 19 муниципальных образованиях, в том числе работы ведутся в городских округах Клин , Подольск, Орехово-Зуево, Зарайск Лобня , в Щелковском, Талдомском и Раменском районах.

В 2018 г. программа ремонта дорог Московской области формировалась с учетом предложений жителей на портале «Добродел». Так, по итогам народного голосования включены в план и будут отремонтировано свыше 630 участков дорог общей протяженностью 860 км, в том числе 170 участков на региональной сети общей протяженностью более 540 км. При этом объем ремонта в 2018 г. по голосованию на портале «Добродел» увеличился в 2,7 раз по сравнению с прошлым годом.