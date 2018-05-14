Самые известные в истории животные-предсказатели погоды

Грядущую погоду можно узнать не только из интернета или телепрогноза. Во всем мире есть животные, известные своими безошибочными предсказаниями.

Все знают сурка Фила, который проживает в небольшом городе Панкасатони на западе штата Пенсильвания в США . Американцы очень серьезно относятся к своему хвостатому барометру: каждый год 2 февраля ровно в 7.25 утра его вытаскивают из норки для прогноза погоды. А в зоопарке Нижнего Новгорода «Лимпопо» сурок Олеся уже несколько лет предсказывает, когда в регион придет весна.

В наших широтах землетрясения бывают разве что очень слабые. Там, где природные катаклизмы наносят чудовищные разрушения, большой популярностью пользуются животные, способные предсказать катастрофу. Например, в 1944 году в Италии кот спас хозяев, предупредив об извержении вулкана Везувий. Он выбегал из дома, отказывался от еды, а в ночь извержения исцарапал хозяина.

Лайка Алиса прославилась после землетрясения в армянском городе Спитаке в 1988 году. Хозяин Гарибян привез ее с Камчатки, где накануне прожил два десятилетия. Семья Гарибяна жила в городе Ленинакане ( Гюмри ). Утром 7 декабря, за два часа до землетрясения, он вывел собаку погулять, но обратно домой Алиса возвращаться отказалась, начала жутко выть. Испуганный Гарибян на всякий случай решил вывести из дома свою семью, предложив сделать то же самое соседям, но его подняли на смех.

В феврале 1975 года в Китае , в городе Хайчэн благодаря животным десятки тысяч людей спаслись от землетрясения магнитудой более 7.0, которое стерло город с лица земли. Накануне китайским ученым стали приходить многочисленные сообщения из провинции Ляонин о необычном поведении животных. Все кошки убежали от хозяев. Коровы бросались на людей и не позволяли себя доить. Лошади вели себя агрессивно, а змеи выползали прямо на снег. И тогда руководство решило эвакуировать город. В истории это землетрясение осталось единственным, которое удалось предсказать. Потери удалось свести до минимума — при таких землетрясениях число погибших обычно достигает 100 тысяч человек, а число жертв землетрясения в Хайчэне составило 1328 человек.

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