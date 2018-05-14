Пожар произошел в двух квартирах в Щелкове

В подмосковном Щелкове ночью произошел пожар в двух квартирах, возгорание было потушено, сообщается в понедельник на сайте ГУ МЧС России по региону.

Как отмечается в сообщении, в 3:51 14 мая от очевидца поступило сообщение о пожаре по адресу: Щелковский район, город Щелково, улица Центральная, дом 26.

«По прибытию первого пожарного подразделения в 3:59 было установлено, что происходит горение двух квартир на втором этаже», — говорится в сообщении.

В 4:15 был объявлен повышенный ранг пожара №2. В 4:20 пожарные локализовали возгорание на площади 60 квадратных метров, в 5:20 пожар полностью ликвидировали.

Как отмечается в сообщении, пострадавших и погибших в результате происшествия нет.