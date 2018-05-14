Главные события ночи с 13 на 14 мая 

Происшествие в Индонезии, предполагаемое заявление главы MI5 и помощь США в расследовании нападения во Франции.
В городе Сурабая у отделения полиции произошел взрыв. Сообщается, что при взрыве в Индонезии погибли семь человек. Данный взрыв стал четвертым за последние два дня.
Генеральный директор Службы безопасности Великобритании MI5 Эндрю Паркер намерен предупредить Россию об угрозе дальнейшей изоляции. С таким обращением он, как ожидается, выступит 14 мая.
Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что Соединенные Штаты могут предоставить Франции помощь в расследовании нападения с ножом на прохожих в Париже. Тогда погиб один человек. США осудили произошедшее.