Минобороны показало работу Службы спецконтроля за ядерными испытаниями 

Министерство обороны России впервые показало работу сотрудников Службы специального контроля за ядерными испытаниями, передает «МИР 24».
Она следит за испытаниями атомного оружия за рубежом, а также также за соблюдением международных договоров об ограничении и запрещении испытаний ядерного оружия. Служба контролирует сейсмическую и радиационную обстановку на планете и любые ядерные аварии на территории Российской Федерации.
Данные о фактах и параметрах ядерных взрывов и землетрясений представляют в Национальный центр управления обороной Российской Федерации.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ