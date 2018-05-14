СМИ: в Индонезии при взрыве у офиса полиции погибли 7 человек

В результате взрыва у полицейского участка индонезийского города Сурабая погибли семь человек, пишет The Jakarta Post со ссылкой на представителя полиции.

"Наши сотрудники идентифицируют жертвы. К настоящему времени их семь. Мы все еще собираем данные", — заявил источник издания.

Ранее сообщалось, что в городе Сурабая в провинции Восточная Ява у главного отделения полиции произошел взрыв.

Также стало известно, что устроившие взрывы в церквях в Индонезии были членами одной семьи.