Ещё
СМИ: в Индонезии при взрыве у офиса полиции погибли 7 человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: в Индонезии при взрыве у офиса полиции погибли 7 человек 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В результате взрыва у полицейского участка индонезийского города Сурабая погибли семь человек, пишет The Jakarta Post со ссылкой на представителя полиции.
"Наши сотрудники идентифицируют жертвы. К настоящему времени их семь. Мы все еще собираем данные", — заявил источник издания.
Ранее сообщалось, что в городе Сурабая в провинции Восточная Ява у главного отделения полиции произошел взрыв.
Также стало известно, что устроившие взрывы в церквях в Индонезии были членами одной семьи.
13 мая на острове Ява в Индонезии произошла серия взрывов, были атакованы три церкви. Первый взрыв произошел рядом с католической церковью Святой Марии. Взрывы также прогремели в протестантской церкви в Джалан Дипонегоро и церкви пятидесятников.
Газета.Ru: последние новости
На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла высотой 5,5 км Паводок стал причиной подтопления 150 жилых домов в Якутии Свыше 10 человек стали жертвами взрыва на рынке Сомали
Комментарии  Ещё 31 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы регионы РФ с заразными клещами54
Дочь главы Ростехнадзора арестовали за хищения130
Киркоров оскорбил россиян508
«Арктика может стать зоной военной конкуренции»48
Рубль падает — на границе становится тише130
Видео
Опубликовано видео о работе ССК МО РФ
Армия
02:48
«Грандиозная стройка»: как «Таврида» изменит жизнь
Общество Недвижимость
01:35
Малахов оскандалился из-за фото с Цымбалюк-Романовской
Шоу-бизнес
00:38
В НАТО назвали провокацией покупку Турцией С-400
Армия Ближний Восток
00:46
Поезд проехал через лесной пожар в Хабаровске
Происшествия
00:32
В московском метро произошла потасовка
Происшествия
00:46
«Евровидение» поедет в Иерусалим
Шоу-бизнес Другое
09:46
США пригрозили ЕС за поддержку Ирана
США В мире
00:50
Смерч в Астрахани попал на видео
Происшествия Катастрофы
01:19
На Украине заявили о ненужности Крыма
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение