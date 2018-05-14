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Ледоход дошел до Югры. Скоро на Ямале
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Ледоход дошел до Югры. Скоро на Ямале 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Кромка ледостава находится в районе слияния рек Обь и Иртыш, хвост в районе города Ханты-Мансийска. Протяженность ледохода — 15 километров. Динамика уровней воды — до 55 сантиметров в сутки.
Кромка ледостава на Большой Оби — между Мегионом и Ватой, хвост — в городе Нижневартовске. Протяженность ледохода — 45 километров. Динамика за сутки — 115 километров.
В районе Сургута наблюдается подвижка льда, в течение суток ожидается начало ледохода. Динамика хода уровней воды на этой территории — от 25 до 80 сантиметров в сутки.
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