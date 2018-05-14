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В Приамурье потушили крупный природный пожар, который действовал с 7 мая
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В Приамурье потушили крупный природный пожар, который действовал с 7 мая 

ТАСС 27 минут назад
Фото: ТАСС
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 мая. /ТАСС/. Около недели потребовалось специалистам, чтобы потушить крупный пожар, действовавший в 60 км от поселка Янсай в Приамурье.
В его ликвидации принимали участие более 60 человек, в том числе привлеченное население, арендаторы, сообщила в понедельник пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности (ГЗ и ПБ).
"Одно из возгораний, находившееся в 59,5 км от поселка Янсай Мазановского района, действовало с 7 мая, 12 мая этот очаг удалось локализовать, а 13 мая — ликвидировать. За это время огонь успел пройти 1,6 тыс. га", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в Приамурье непотушенными на сегодня остаются 11 возгораний на площади 327 га. Огонь бушует в Зейском, Мазановском и Магдагачинском районах.
В Зейском районе продолжаются поиски пропавшего в четверг пожарного-десантника из республики Марий Эл.
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