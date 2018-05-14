В Приамурье потушили крупный природный пожар, который действовал с 7 мая

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 мая. / ТАСС /. Около недели потребовалось специалистам, чтобы потушить крупный пожар, действовавший в 60 км от поселка Янсай в Приамурье.

В его ликвидации принимали участие более 60 человек, в том числе привлеченное население, арендаторы, сообщила в понедельник пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности (ГЗ и ПБ).

"Одно из возгораний, находившееся в 59,5 км от поселка Янсай Мазановского района, действовало с 7 мая, 12 мая этот очаг удалось локализовать, а 13 мая — ликвидировать. За это время огонь успел пройти 1,6 тыс. га", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в Приамурье непотушенными на сегодня остаются 11 возгораний на площади 327 га. Огонь бушует в Зейском, Мазановском и Магдагачинском районах.

В Зейском районе продолжаются поиски пропавшего в четверг пожарного-десантника из республики Марий Эл.