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В Курумканском районе Бурятии ввели режим ЧС из-за лесного пожара
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В Курумканском районе Бурятии ввели режим ЧС из-за лесного пожара 

ТАСС 1 час назад
Фото: Восток-Телеинформ
МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Курумканском районе Бурятии из-за пожара, площадь которого за сутки увеличилась более чем в 200 раз, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ).
"На территории Курумканского района введен режим ЧС в связи со сложной лесопожарной обстановкой. Такое решение принято в связи с лесным пожаром, который возник из-за неосторожного обращения с огнем и был резко распространен сильным шквалистым ветром", — сказали в агентстве.
По данным РАЛХ, очаг обнаружили на площади 2 га. На конец суток площадь, пройденная огнем, составила около 470 га.
"Вчера на тушении работали более 100 человек из числа служащих лесной охраны, пожарных-парашютистов Забайкальской базы авиационной охраны лесов, задействовано 17 единиц лесопожарной техники. В ночь на 19 мая на место направлено более 60 пожарных-парашютистов и дополнительная лесопожарная техника", — отметили в агентстве. Планируется, что в район также в течение дня будут стянуты дополнительные силы для недопущения угрозы населенным пунктам.
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